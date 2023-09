Photovoltaik-Park im Burgenland: Zweiter Abschnitt vor Inbetriebnahme

Der zweite Abschnitt des im Vollausbau größten Photovoltaik-Parks in Österreich steht in Nickelsdorf im Burgenland vor der Inbetriebnahme.

Der Teil "Nickelsdorf Nord 2" ist baulich fertig und wird mit Ende Oktober den Betrieb aufnehmen, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage von Burgenland-Energie-Vorstandsvorsitzendem Stephan Sharma. Insgesamt befinde sich das Projekt in Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See im Zeitplan.