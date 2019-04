Pflichtschullehrer: Schulen sollen auf Herbstferien verzichten dürfen

Laut Lehrergerwerkschaft sollen Schulen bald autonom entscheiden, ob sie die Herbstferien einführen oder nicht. Bisher ist das nur in Sonderfällen möglich.

Die Pflichtschullehrer-Gewerkschaft will allen Schulen ermöglichen, autonom auf Herbstferien verzichten zu können. Voraussetzung soll nur das Vorliegen “relevanter Gründe” sein, heißt es in der Stellungnahme der Personalvertreter zum Gesetzesentwurf.

Mit der von der Regierung geplanten neuen Herbstferien-Regelung sollen ab 2020 österreichweit einheitliche schulfreie Tage von 26. Oktober bis 2. November eingeführt werden. Umgekehrt wird an den Dienstagen nach Ostern und Pfingsten unterrichtet und es werden (je nach Fall des 26. Oktober) ein bis drei schulautonome Tage gestrichen. Die Zahl der Unterrichtstage bleibt also gleich.

Ausfall der Herbstferien nur im Notfall

Auch im Gesetzesentwurf ist die Möglichkeit eines Ferienausfalls vorgesehen – allerdings nur “aus zwingenden schulorganisatorischen oder im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen” für einzelne Schulen oder Schularten. Gedacht ist dabei vor allem an berufsbildende mittlere und höhere Schulen, an denen Pflichtpraktika vorgeschrieben sind. Der Vorschlag der Pflichtschullehrer würde viel weiter gehen: Die Bildungsdirektionen sollen festlegen können, dass “alle Schulen oder Schularten den Entfall der Herbstferien, natürlich unter Heranziehung relevanter Gründe, autonom am jeweiligen Schulstandort beschließen können”.