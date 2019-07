Pflegerin trotz Unkündbarkeit gekündigt: AK erkämpft 195.000 Euro

Als unkündbare Beamtin arbeitete Frau H. 20 Jahre lang als Pflegerin in einem Wiener Spital, bis sie im Jahr 2002 in ein Seniorenheim in Niederösterreich wechselte, wo ihr der neue Arbeitgeber einen Kündigungsverzicht anbot. Als 2013 die Kündigung folgte, begann ein jahrelanger Rechtsstreit.

Die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich berichtet am Dienstag von einem erfolgreichen Fall, bei dem für eine Pflegerin 195.000 Euro erkämpft wurden.

Arbeitgeber bot Kündigungsverzicht an

Frau H. arbeitete 20 Jahre lang als Pflegerin in einem Wiener Spital - als unkündbare Beamtin. 2002 folgte ein attraktives Jobangebot von einem Seniorenheim in Niederösterreich. Um die erfahrene Pflegerin abzuwerben, bot ihr der neue Arbeitgeber einen Kündigungsverzicht, da sie durch den Wechsel auf ihre unkündbare Anstellung im Wiener Krankenhaus verzichten würde.

Nach Ablauf der Klausel einigten sich der Arbeitgeber und Frau H. einvernehmlich darauf, den Kündigungsverzicht bis Ende 2022 zu verlängern. Rund zehn Jahre später - im Sommer 2013 - folgte die Überraschung: Erst wurde die Frau dienstfrei gestellt, zwei Tage später folgte das Schreiben mit ihrer Entlassung. Sie habe sich den Kündigungsverzicht erschlichen, lautete der Vorwurf.

Die Pflegerin wandte sich an die Arbeiterkammer Niederösterreich. Ihrem Dienstgeber gegenüber erklärte sie sich ausdrücklich arbeitsbereit und arbeitswillig.

AK erkämpft für Pflegerin mehr als 195.000 Euro

Ein jahrelanger Rechtsstreit folgte - bis man sich schließlich auf einen Vergleich zwischen der Klägerin und dem Beklagten einigen konnte. Der Arbeitgeber verpflichtete sich, Frau H. einen Betrag in Höhe von mehr als 195.000 Euro netto zu bezahlen. Das Geld ist mittlerweile auf dem Konto der Pflegerin eingetroffen, wie die AK Niederösterreich weiter berichtet.