Pensionistinnen in Wien um Viertelmillion betrogen: Prozess gegen 38-Jährigen

Am Wiener Landesgericht ist am Freitag der Prozess gegen einen 38-Jährigen eröffnet worden, der als Mitglied einer Bande zahlreichen älteren Wienerinnen mit einer Betrugsmasche Geld herausgelockt haben soll.

Die Opfer wurden von vermeintlichen Polizisten angerufen und in weiterer Folge dazu gebracht, vorgeblichen Beamten ihre Geldreserven zu übergeben.

Falsche Polizisten luchsten älteren Damen in Wien Geld ab

Da diese Masche aus Sicht der Kriminellen gut funktioniert, agieren in der Bundeshauptstadt bereits mehrere Gruppierungen, die sich ähnlicher, aber nicht identer Methoden befleißigen. Laut Anklage gehörte der 38-Jährige einer Bande an, die seit 2018 ihr Unwesen treibt. Die Wiener Staatsanwaltschaft kennt auch den Chef, der dort die Strippen zieht. Dabei handelt es sich um einen türkischen Staatsbürger, der eine Zeit lang in Vorarlberg gelebt hat und sich mittlerweile im Raum Istanbul aufhält. Er kann von der heimischen Justiz nicht behelligt werden, da es mit der Türkei kein rechtsverbindliches Übereinkommen hinsichtlich der Strafverfolgung der jeweiligen Staatsbürger gibt.