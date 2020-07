Pensionistin in NÖ getötet: 16 Jahre Haft für 62-jährigen Banker

Im Vorjahr wurde eine 86-Jährige in Niederösterreich getötet. Ein 62-Jähriger wurde deshalb heute rechtskräftig zu 16 Jahren Haft verurteilt.

Ein 62-jähriger Bankberater ist am Dienstagnachmittag in Wiener Neustadt wegen Mordes nicht rechtskräftig zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Dem Juristen wurde vorgeworfen, im September des Vorjahres eine 86-jährige Kundin in ihrem Wohnhaus in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) mit einer Frischhaltefolie erstickt zu haben. Die Geschworenen bejahten die Hauptfrage nach Mord einstimmig.