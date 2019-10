Pensionistin (74) bei Biker-Kollision in NÖ schwer verletzt

Am Donnerstag stießen zwei Radfahrer an einer Kreuzung in Ternitz im Bezirk Neunkirchen zusammen. Eine 74-Jährige wurde schwer verletzt, der Unfallgegner fuhr einfach weiter.

Bei einem Sturz im Zuge einer Fahrradkollision an einer Kreuzung in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstagvormittag eine 74-Jährige schwer verletzt worden. Der Unfallgegner der Einheimischen, laut Polizei ein etwa 50 Jahre alter Mann, hielt nicht an. Die Exekutive bat um Hinweise.

74-Jährige bei Fahrradkollision im Bezirk Neunkirchen schwer verletzt

Der Zusammenstoß der beiden Biker ereignete sich gegen 10.45 Uhr an der Kreuzung Morigglgasse/Rathausgasse. Der Gesuchte war mit einem blauen Fahrrad, auf dem ein Korb montiert war, unterwegs. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ternitz (Tel.: 059133/3361) entgegengenommen.