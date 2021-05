PCR-Skandal: Wiener Urologe zieht sich zurück

Jener Wiener Urologe, der nicht nur wegen mutmaßlich falscher PCR-Tests in Tirol unter Kritik steht, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Seinen Beruf als Arzt darf er auch nicht mehr ausüben.

Der im Zuge der Abwicklung von PCR-Tests für das Land Tirol schwer unter Beschuss geratene Chef bzw. Gründer der Firma HG Pharma, Ralf Herwig, zieht sich vorübergehend aus dem operativen Geschäft zurück. Dies erklärter Herwig im Gespräch mit der APA. Die Entscheidung, wie es mit der noch bis Ende Juni laufenden Zusammenarbeit des Landes mit seiner Firma weitergehe, liege beim Land, so Herwig.

Mückstein bestätigte am Mittwoch nach dem Ministerrat, dass es sich bei der vom Land Tirol mit PCR-Tests betrauten HG Pharma um ein gelistetes Labor handle. "Die Vergabe ist in Tirol passiert, derzeit wird in Tirol aufgeklärt", sagte Mückstein. Und: "Wir wissen nicht, wie groß das Problem mit den PCR-Testungen war." Derzeit gehe er davon aus, dass alle als positiv gemeldeten Tests des Labors auch positiv waren. Weitere Informationen erwarte er im Lauf des Tages und werde dann berichten.