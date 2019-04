Partnervermittlungsbetrug: Frau im Burgenland um fünfstelligen Betrag betrogen

Eine 69-Jährige Burgendländerin aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde Opfer eines Internetbetrugs. Sie wurde um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen.

Eine 69-Jährige aus Neusiedl am See ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Der Frau entstand finanzieller Schaden im “fünfstelligen Eurobereich”, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Mann, der sich als in Afrika lebender Franzose ausgab, habe seit 2018 ein Vertrauensverhältnis zu der Frau aufgebaut und um immer größere Geldbeträge gebeten, um das Opfer in Österreich treffen zu können.