OTN-Netz von Huawei laut ÖBB kein Sicherheitsrisiko

Laut den Österreichischen Bundesbahnen stellt das OTN-Netz (Optisches Transportnetz) von Huawei keine Sicherheitslücke für den Zugbetrieb dar.

In Deutschland ist die Deutsche Bahn in den Fokus der Spionagevorwürfe gegen Huawei gerückt – in Österreich lieferte Huawei das sogenannte OTN-Netz für die ÖBB, ein Optisches Transportnetz. Auf APA-Anfrage kalmiert die Österreichische Bundesbahn, es bestehe in keinem Fall ein Sicherheitsrisiko für den Zugbetrieb.