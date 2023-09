ORF-Neujahrskonzertballett 2024: Waldviertel und Salzkammergut waren Drehorte

Das Neujahrskonzertballett 2024 ist vor Kurzem fertig gedreht worden. "Im Kasten sind zwei hochkarätige Tanzeinlagen des Wiener Staatsballetts", teilte der ORF am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Gedreht wurde unter anderem auf der Rosenburg im Waldviertel. "In den kostbaren und prachtvollen Kostümen von Susanne Bisovsky, deren Kleider dekorativ das Rosenmotiv der überall sichtbaren, romantischen Burgrosen aufgreifen, entdecken die zehn Solistinnen und Solisten den Zauber des Schlosses zwischen Marmorsaal, Bibliothek, Altane und Schlosshof sowie seiner Gärten zwischen Seerosenteich und Falkenhof, in dem bis heute die uralte Tradition der Falknerei betrieben wird", wird in der Aussendung erklärt.