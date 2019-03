ORF-Gebühren: Regierungsvertreter im Stiftungsrat wollen keine weitere Debatte

Vertreter der Regierungsparteien im ORF-Stiftungsrat wollen keine weitere Debatte mehr über die Gebührenfinanzierung führen.

Schließlich sei noch nicht klar, was der Gesetzgeber plane, und der Stiftungsrat und der ORF hätten ausreichend konkrete Themen auf dem Tisch liegen, argumentierte Zach am Donnerstag am Rande des Stiftungsrats vor Journalisten. Sehr wohl allerdings sieht er es als Aufgabe der ORF-Geschäftsführung, seine Anliegen im digitalen Bereich “in den Gesetzwerdungsprozess einzubringen”: Schließlich sei die Digitalisierung “für uns das Zukunftsthema schlechthin”. Der ORF müsse entscheiden, “wie viel Spielraum brauche ich” und dies klar kommunizieren.