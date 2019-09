OÖ: Fahrerloser Lkw bohrte sich in Hausmauer

Am Freitag machte sich ein Lkw in Pucking selbstständig. Das Fahrzeug rollte fahrerlos durch einen Gartenzaun, riss eine Hütte nieder und bohrte sich in eine Hausmauer.

Ein fahrerloser Lkw ist Freitagfrüh in Pucking (Bezirk Linz-Land) erst durch eine Gartenzaun gerollt, hat dann eine Holzhütte niedergerissen und bohrte sich schließlich in eine Hausmauer. Eine 85-jährige Bewohnerin, die sich im Haus aufhielt, erlitt einen Schock, teilte die oberösterreichische Polizei mit.

Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer war mit dem Transporter zu einer Baustelle unterwegs. Das Fahrzeug stellte er auf einer Schotterstraße an einem Hang ab. Aus vorerst unbekannter Ursache setzte sich der Laster aber in Bewegung. Er riss bei dem Haus ein zweieinhalb Meter hohes und drei Meter breites Loch in die Wand.