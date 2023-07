OÖ: Prozess nach Attacke mit Regenschirm auf Soldaten

Ein 21-Jähriger muss sich am Donnerstag nach einer Regenschirmattacke auf einen Bundesheer-Kameraden im Februar in Steyr vor Gericht verantworten.

Der 21-Jährige ist nach der Regenschirmattacke auf einen Bundesheer-Kameraden im Februar in Enns im Bezirk Linz-Land wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angeklagt.

33-jähriger Soldat leidet an Folgen von Attacke mit Regenschirm

Nach einem Ausmusterungsseminar war zunächst in der Kaserne und anschließend in einer Bar gefeiert worden. Dort habe der Beschuldigte angefangen zu pöbeln, heißt es in der Anklageschrift. Später dürfte es ein Wortgefecht gegeben haben, nach dem der Angeklagte mit dem Schirm zugestoßen haben soll.