Oldtimer-Sonderzug von Wien nach Wels unterwegs

28 Oldtimer und fünf Motorräder sind am Montag mit einem Sonderzug von Wien nach Wels transportiert worden. Die wertvolle Fracht soll am 21. September auf der Messe "Classic Austria" versteigert werden.

Sonderzug am Hauptbahnhof in Wien mit Oldtimern beladen

Am Wiener Hauptbahnhof erfolgte am Vormittag die Beladung des Autoreisezuges. Per Bahn ging es dann zur Verladestelle in Wels und von dort weiter zum Messegelände.

Auf der Messe "Classic Austria" von 20. bis 22. September finden Sammler und Restaurateure Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge jüngeren Datums ebenso wie historische Motorräder, Lastwagen und Traktoren. Erstmals werden der "Brutus" und der Maybach Spezialrennwagen als Leihgaben der Technik Museen Sinsheim und Speyer außerhalb von Deutschland gezeigt. Ihnen ist sogar eine eigene Sonderschau gewidmet.