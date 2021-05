Österreich: Nur eins von 20 Kindern isst alles

Nur eins von 20 Kindern in Österreich ist beim Essen nicht heikel. Die meisten lieben Nudeln, die Kleinen Suppen, die Großen Schnitzel, Pizza und Fastfood. Bei vielen scheitert es am Gemüse.

Nudeln gehen immer

93,6 Prozent der Eltern ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung ihrer Kinder wichtig. Auf frisch gekochtes Essen legen 81,5 Prozent der Eltern wert. Doch so einfach machen es die lieben Kleinen nicht. Denn Nudeln, Pasta mit oder ohne Soße, stehen an erster Stelle und werden von 68,4 Prozent der Kinder am liebsten gegessen. Dann folgt die Hausmannskost - etwa das klassische Schnitzel - mit 43,8 Prozent. Auf den Plätzen drei und vier der Beliebtheitsskala stehen Pizza (38,7 Prozent) und Süßspeisen (32,9 Prozent). Warme Mehlspeisen wie Palatschinken, Kaiserschmarrn & Co werden von 33,9 Prozent der Kinder gerne gegessen. 29,6 Prozent der Kinder lieben Suppen. Und 20,9 Prozent wollen am liebsten Fastfood am Teller.