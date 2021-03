Österreich: Ein Drittel der Über-65-Jährigen lebt allein

In Österreich gibt es mehr als 1,5 Millionen Einpersonen-, 2,3 Millionen Einfamilien- und 56.000 Mehrfamilienhaushalte. Besonders bei den Menschen über 65 leben aber viele ganz allein.

Jede dritte Person ab 65 Jahren lebt in Österreich allein. 2020 gab es 3.988.000 Privathaushalte, davon 2.346.000 Einfamilien- und 56.000 Mehrfamilienhaushalte, berichtete die Statistik Austria. Insgesamt 1.506.000 Menschen lebten allein. "Der Trend zu Einpersonenhaushalten hält an. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sich die Zahl nahezu verdoppelt", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Insgesamt lebe mehr als jede sechste Person in Privathaushalten allein.