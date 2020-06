Österreich bewirbt sich als Wettervorhersagen-Standort

Österreich wird sich als Standort für eine Wetterkunde-Niederlassung bewerben. Mit welchem Standort genau ist noch offen.

Bewerbungsfrist läuft bis Ende September

Eignung von mehreren Gebäuden wird geprüft

Es gebe schon einige Lagen und Gebäude, deren Eignung werde nun geprüft. Gesucht werde ein Ort mit guter Verbindung zur Wissenschaft und attraktiven Bedingungen für die Mitarbeiter, also zentrale Lage, gute Anbindung, Grünflächen, gute Schulen etc. Wien sei in dieser Hinsicht sicherlich "interessant", so der ZAMG-Direktor auf Nachfrage. Starten würde die Niederlassung mit etwa 30 Mitarbeitern, nach einem Jahr sollten es rund 150 sein, später bis zu 250, erläuterte Staudinger.