OeNB-Generalrat: Offene Posten bleiben weiter unbesetzt

Beim Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) bleiben die seit einigen Wochen vakanten Posten weiter unbesetzt.

Brigitte Unger übernimmt den Vorsitz im OeNB-Generalrat

Das sei laut den Vertretungsregeln des Nationalbankgesetzes möglich. Sofern kein weiteres Mitglied des Generalrates überraschend ausfällt, sei das Gremium auch beschlussfähig, so eine OeNB-Sprecherin. Da derzeit kein Präsidium bestellt ist, übernehme Brigitte Unger als eine der drei dienstältesten Mitglieder als Vertreterin des Präsidenten den Vorsitz im Generalrat.

Neben Unger sitzen noch Erwin Hameseder (Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien), Christian Helmenstein (Chefökonom der Industriellenvereinigung), Sigrid Stagl (Ökonomin für Sozialökonomie an der WU) und Susanne Riess-Hahn (Generaldirektorin Bausparkasse Wüstenrot) als verbleibende Mitglieder in dem Gremium.

Offene Posten bleiben weiter unbesetzt

Der Grund für die fehlenden Nachbesetzungen liegt laut mehreren Medienberichten in der Uneinigkeit in der türkis-grünen Regierung über mögliche Kandidaten für die Positionen. Diese Problematik beschränkt sich derzeit nicht nur auf die OeNB. Auch in anderen Institutionen wie der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) liegen Postenbesetzungen auf Eis, weil sich die Koalitionspartner nicht einigen können.