Öffnung von Grenzübergängen zu Tschechien und der Slowakei

Ab Mittwoch öffnet Österreich vier Grenzübergänge zu Tschechien und einen zur Slowakei. Die Kontrollen an den übrigen Stellen bleiben weiter aufrecht.

Von den insgesamt 45 wegen der Corona-Pandemie geschlossenen kleineren Grenzübergänge zu Tschechien und der Slowakei werden ab Mittwoch fünf wieder geöffnet. Eine entsprechend geänderte Verordnung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wurde am Dienstag im Amtsblatt veröffentlicht. Die neue Verordnung tritt am morgigen Mittwoch 0.00 Uhr in Kraft.