Öffnung für Geschäfte bis 400m²: Viele offene Fragen

Geschäfte bis zu einer Größe von 400 Quadratmetern sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen am 14. April nach vier Wochen "Shutdown" wieder aufsperren. Derzeit sind zahlreiche Fragen ungeklärt, die Branche wartet auf die Verordnung der Regierung.

Geschäfte in Einkaufszentren von Regelung noch ausgeschlossen

Aus Sicht des Handelsverbands ist derzeit noch offen, was mit kleinen Geschäften unter 400 m2 in Shoppingcentern passiert. Buchmüller vertritt hier die Auffassung, dass diese erst im zweiten Schritt, also ab 2. Mai, aufmachen dürfen. Der Einkaufszentrumsbetreiber Richard Lugner, der in Wien die "Lugner City" betreibt, zeigte sich erbost, dass Geschäfte in Shoppingmalls von der Regelung nach Ostern ausgenommen sind. "Wieder ein Zeichen, dass der Gleichheitsgrundsatz, wie bei den Öffnungszeiten auf Tankstellen und Bahnhöfen bei den Lebensmittelgeschäften, mit Füßen getreten wird", sagte Lugner. Fraglich ist, ob auch kleine Geschäfte in Fachmarktzentren ab 14. April öffnen dürfen.