ÖBB-Ticketsystem von Hacker angegriffen

Das ÖBB-Ticketsystem wird von einem Hacker angegriffen. Bereits seit Montag gehen zahlreiche künstlich generierte Anfragen ein, um die Kundenplattform lahm zu legen.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sehen sich mit einem Hacker-Angriff auf ihr ÖBB-Ticketsystem konfrontiert. Seit Montag gehen laut ÖBB-Pressesprecher Robert Lechner zahlreiche künstlich generierte Anfragen auf die Kundenplattform des Unternehmens ein, um sie so lahmzulegen. Der Bahnbetrieb ist dadurch nicht beeinträchtigt. Onlineseiten der ÖBB reagieren aber mitunter langsamer.

Hacker-Angriff: Kundendaten nicht in Gefahr

"Die künstlich generierten Anfragen kommen in Wellen. Gestern waren sie noch stärker spürbar als heute", erklärte Lechner gegenüber der APA. Die Angriffe wären unangenehm, aber soweit im Griff. Es handle sich "um nichts Gravierendes", sagte der Pressesprecher.

Der Urheber der Angriffs und dessen Motiv sind nicht bekannt. Einen Zusammenhang mit dem Zugsunglück in Wien-Floridsdorf am Montagabend schloss Lechner aus. Kundendaten wären jedenfalls nicht in Gefahr.