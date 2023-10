Oberösterreicher knackte Lotto-Doppeljackpot

Die 3.333 Lotto-Ziehung brachte einen Spieler aus Oberösterreich zum Jubeln. Beim Joker geht es am kommenden Mittwoch um einen Vierfachjackpot.

Am Sonntag fand eine besondere Lottoziehung statt - die sogenannte Schnapszahl-Ziehung. Eine Schnapszahl besteht aus gleichen Ziffern und diesmal war es die 3.333. Ziehung von Lotto "6 aus 45".

Lotto-Ziehung macht Oberösterreicher zu Doppelmillionär

Dabei gab es einen Doppeljackpot mit etwa 2,5 Millionen Euro, der von einem Oberösterreicher oder einer Oberösterreicherin aus dem Mühlviertel geknackt wurde. Dies war der fünfte von sechs Quicktipps, der alle sechs richtigen Zahlen hatte und somit zum Gewinn führte. Es war die 21. Schnapszahl-Ziehung in der Lotto-Geschichte und die erste seit dem 26. Juni 2013, als zum 2.222. Mal die richtigen Zahlen gezogen wurden. Es wird voraussichtlich etwa zehn Jahre dauern, bis zur nächsten Schnapszahl-Ziehung, basierend auf der aktuellen Ziehungsfrequenz. Die beiden Fünfer mit Zusatzzahl, die jeweils über 63.700 Euro wert waren, wurden in Niederösterreich erzielt - einmal mit einem Quicktipp und einmal mit einem Normalschein.

Solo-Sechser bei LottoPlus-Ziehung

Am Sonntag fand auch bei LottoPlus eine sogenannte Schnapszahl-Ziehung statt, da die Kugeln bereits zum 666. Mal aus dem Trichter kamen. Auch hier gab es einen alleinigen Sechser, der durch einen Quicktipp in Salzburg erzielt wurde. Der Gewinn beläuft sich hier auf ungefähr 281.400 Euro. Am Mittwoch liegt der Jackpot beim LottoPlus Sechser bei etwa 150.000 Euro.