NS-Wiederbetätigungsprozess gegen Franz Radl

Am Donnerstag muss sich Franz Radl am Wiener Stralandesgericht wegen NS-Wiederbetätigung verantworten. Er soll von 2009 bis 2011 die Homepage alpen-donau.info betrieben haben.

Der Obersteirer Franz Radl, der in der Vergangenheit immer wieder in der österreichischen Neonaziszene in Erscheinung getreten ist, muss sich am Donnerstag am Wiener Straflandesgericht wegen NS-Wiederbetätigung verantworten. Er soll u.a. von 2009 bis 2011 die neonazistischen Homepage alpen-donau.info betrieben und dabei Texte des Rechtsextremen Gottfried Küssel hochgeladen haben.