NÖ: Zwei Personen bei Verkehrsunfällen verletzt

Am Freitag wurden zwei Personen bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich verletzt.

Bei Verkehrsunfällen sind am Freitag in Niederösterreich zwei Personen verletzt worden. In Spannberg (Bezirk Gänserndorf) übersah der 46-jährige Lenker eines Klein-Lkws beim Ausparken laut Polizeiangaben eine 73-jährige Fußgängerin. Als der Fahrer ein "Holpern" verspürte, hielt er an und sah die Frau auf dem Boden liegen.