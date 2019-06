NÖ: Verzögerungen auf der Westbahnstrecke

Mittwochnachmittag ist es wegen Oberleitungsproblemen zu Verzögerungen auf der Westbahnstrecke gekommen. Diese sollen in den Abendstunden behoben werden.

Auf der Westbahnstrecke ist es am Mittwochnachmittag zwischen Wien-Meidling und dem Bahnhof Tullnerfeld zu Verzögerungen gekommen. Grund war nach Angaben der ÖBB ein Oberleitungsproblem. Dieses sollte in den Abendstunden behoben werden können, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Bis dahin sei mit etwa 40 Minuten mehr an Reisezeit zu rechnen.