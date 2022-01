NÖ: Rumänischer Linienbus stand auf A1 in Vollbrand

Zwei schlechte Nachrichten kommen aus Niederösterreich: Auf der Westautobahn (A1) brannte ein Bus und auf der Kremsner Schnellstraße (S33) gab es einen Unfall mit einer Schwerverletzten.

Auf der Westautobahn (A1) bei Kirchstetten (Bezirk St. Pölten-Land) ist Dienstagabend ein Bus in Vollbrand gestanden. Die Flammen waren aus vorerst unbekannter Ursache während der Fahrt ausgebrochen, der Lenker konnte laut Polizei das Kfz am Beschleunigungsstreifen bei der Raststation Kesselhof abstellen. Die 13 rumänischen Insassen konnten rechtzeitig aussteigen. Verletzt wurde niemand. Vier Feuerwehren löschten die Flammen, berichtete die FF St. Pölten-Stadt per Aussendung.