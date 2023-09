NÖ - Nach Feuer in Haus in Ernstbrunn: Ursache steht fest

Nach einem Feuer am Samstag in einem Haus in Ernstbrunn (Niederösterreich) ist die Ursache ermittelt worden. Speisereste dürften auf der Herdplatte in Brand geraten sein, so Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Montag auf Anfrage.

Die Flammen waren in der Küche einer Wohnung des Mehrparteienhauses ausgebrochen, der Bewohner wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde stark beschädigt.

Feuerwehren Samstagfrüh alarmiert

Vier Feuerwehren wurden Samstagfrüh alarmiert. Sieben Erwachsene, ein Baby sowie zwei Hunde wurden aus dem ersten Stock mit Leitern in Sicherheit gebracht. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten bis am Nachmittag.