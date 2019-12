NÖ: Mopedauto-Lenker starb an Herzinfarkt

Am Donnerstag erlitt ein 72-jähriger Mann in Deutsch-Wagram in seinem Fahrzeug einen Herzinfarkt und prallte gegen einen Baum.

Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach hat am Donnerstag am Steuer eines vierrädrigen Leichtfahrzeuges einen Herzinfarkt erlitten.

Laut Polizei prallte er mit dem Gefährt auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) gegen einen Baum.

72-Jähriger prallte gegen Baum: Reanimation erfolglos

Polizisten der Inspektion Deutsch-Wagram bargen den Mann und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Es war allerdings zu spät. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 9 konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.