NÖ: Mehrparteienwohnhaus in Mödling stand in Brand

Am Samstag kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Mödling.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling wurde am Samstag zu einem Wohnungsbrand in die Nansengasse gerufen. Bewohner hatten einen Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss eines mehrgeschossigen Mehrparteienwohnhauses gemeldet.

Eine Person befand sich noch über Brandwohnung: Gerettet

Da sich mehrere Kameraden im Feuerwehrhaus befanden rückte das erste Fahrzeug in Kürze in Richtung Einsatzort aus. Im Minutentakt steuerten weitere Fahrzeuge die Einsatzadresse an.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern der Wohnung. Sofort wurde durch einen Atemschutztrupp ein Innenangriff unter umluftunabhängigem Atemschutz gestartet.

Gleichzeitig wurde das Stiegenhaus mit einem Hochleistungslüfter belüftet um das Stiegenhaus rauchfrei zu bekommen und so einen sicheren Flucht- und Rettungsweg gewährleisten zu können. Eine noch im Geschoss über der Brandwohnung befindliche Person wurde durch die Feuerwehr ins Freie begleitet und dem Rettungsdienst übergeben.



Bereits nach rund 40 Minuten konnte vom Einsatzleiter "Brand Aus" gemeldet werden.

Mehrere Wohnungen mussten gewaltsam geöffnet werden