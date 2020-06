NÖ: Jugendliche stahlen Funkgeräte der Wasserrettung

Zwei Jugendliche ließen bei einem Einbruch in den Stützpunkt der Österreichischen Wasserrettung in Tulln zwei Funkgeräte samt dazugehöriger Ladegeräte mitgehen. Sie wurden angezeigt.

Beamte der Polizeiinspektion Tulln haben zwei 15-Jährige als mutmaßliche Einbrecher ausgeforscht. Dem Duo wird nach Angaben vom Dienstag zur Last gelegt, in der Nacht auf 9. Juni den Stützpunkt der Österreichischen Wasserrettung in der Stadt heimgesucht und zwei Funkgeräte samt dazugehöriger Ladegeräte sowie Bargeld gestohlen zu haben.