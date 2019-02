Tierrettung in NÖ: Hund verirrte sich auf die A21

Am Sonntag verirrte sich ein Hund auf die A21 im Bezirk Mödling. Das Tier wurde von drei Mitarbeitern der Asfinag gerettet.

Drei Mitarbeiter der Asfinag haben am Sonntag auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Gießhübl (Bezirk Mödling) einen Hund gerettet. Das weiße Tier wurde von den alarmierten Helfern laut Aussendung in einem Strauch neben der Fahrbahn entdeckt. Dem Trio gelang es, den Ausreißer anzuleinen.

Asfinag-Mitarbeiter retteten Hund von A21 in NÖ

Per Pkw wurde der Hund ins Wiener Tierschutzhaus gefahren, wo er am Abend vom Besitzer abgeholt wurde. Ein Asfinag-Mitarbeiter hatte die am Sonntagnachmittag erfolgte Rettung des Hundes auf Facebook veröffentlicht, “um dem Herrchen oder Frauchen des Hundes die Suche zu erleichtern”, wie in der Aussendung betont wurde. Der Besitzer des Tieres meldete sich nach diesem Aufruf.