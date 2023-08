NÖ: Gewitterfront sorgte im Bezirk Tulln für Feuerwehreinsätze

Im Bezirk Tulln in Niederösterreich hat am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag eine Gewitterfront mit Sturm und Hagel für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

Gefordert waren nach Angaben des Bezirkskommandos 160 Mitglieder von 14 Wehren. In Klosterneuburg stürzte ein Baum auf ein parkendes Auto. Verletzt wurde niemand, da der Wagen unbesetzt war, wie es seitens des Bezirkskommandos hieß. Die Helfer waren bis in die Nachstunden damit beschäftigt, Verkehrswege frei zu machen.

NÖ: Dach von Mehrparteienhaus teilweise abgetragen

In Lanzendorf, einem Stadtteil von Mistelbach, ist am Mittwochnachmittag während eines nach Angaben der Feuerwehr kurzen, aber heftigen Gewitters das Dach eines Mehrparteienhauses teilweise abgetragen worden. Einsatzkräfte sicherten u. a. den restlichen Dachstuhl und den Kamin. Auf das Dach wurde eine Plane gelegt.