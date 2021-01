NÖ: Geflohener Häftling bei Fahrzeugkontrolle angehalten

In Niederösterreich konnte ein geflohener Häftling bei einer Routinekontrolle angehalten werden. Er wurde festgenommen und wieder in die Justizanstalt gebracht.

Bei einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle ist der Stadtpolizei am Donnerstagnachmittag in Baden ein geflohener Häftling ins Netz gegangen. Der 35-Jährige war laut einer Aussendung am Vortag aus einer Außenstelle der Justizanstalt (JA) Hirtenberg getürmt. Der Mann wurde festgenommen und wieder in die JA zurückgebracht.