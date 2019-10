NÖ: Frontalkollision mit Lkw fordert Schwerverletzten

Am Donnerstag geriet ein 57-jähriger Pkw-Lenker im Bezirk Lilienfeld auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw.

Ein Pkw-Lenker ist am Donnerstag in seinem Heimatbezirk Lilienfeld bei einer Frontalkollision mit einem Lkw schwer verletzt worden. Der 57-Jährige war in Rotheau, einem Teil von Eschenau, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Lenker des Sattelzugs samt Anhänger konnte den Zusammenstoß nicht verhindern, das Auto wurde auf eine Wiese geschleudert.