NÖ: Feuerwehr rettet Rehbock aus Gartenzaun

Ein Rehbock ist Samstagfrüh in Waidhofen an der Thaya auf der Futtersuche in einem Gartenzaun stecken geblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Nachbar hörte die lauten Hilfeschreie und entdeckte das Tier eingeklemmt zwischen den Eisenstäben, berichtete die Feuerwehr Waidhofen in einer Aussendung. Die Feuerwehr rückte mit 17 Mitgliedern und vier Fahrzeugen zur Tierrettung aus.