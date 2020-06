NÖ: Drei Verletzte bei Zusammenstoß von Lkw und Linienbus

Freitagfrüh kam es zu einem Zusammenstoß von einem Lkw und einem Linienbus. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Linienbus in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind Freitagfrüh drei Personen verletzt worden. Der 52-jährige Lkw-Lenker wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, teilte die niederösterreichische Polizei am Abend mit. Bei den weiteren Verletzten handelte es sich um den Busfahrer und einen 15-jährigen Passagier.