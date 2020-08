NÖ: Drei Schwerverletzte bei Motorradunfällen

Am Samstag kam es zu mehreren Motorradunfällen in Niederösterreich. Drei Personen wurden schwer verletzt.

Im Bezirk Lilienfeld haben Motorradunfälle am Samstag drei Schwerverletzte gefordert. Auf der LB20 in Eschenau stieß ein 44-jähriger Biker aus St. Pölten beim Überholen frontal mit einem 21-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Lilienfeld zusammen, berichtete die Polizei am Sonntag. Ebenfalls auf der LB20 wurde in Türnitz ein 37-jähriger Wiener schwer verletzt, als er seinem Vordermann auffuhr.