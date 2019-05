NÖ: Drei Bergwanderer von Rax mit Hubschrauber gerettet

Am Freitag sind drei Alpinisten auf der Rax in Bergnot geraten. kMit einem Hubschrauber konnten sie gerettet werden.

Drei Alpinisten aus Polen sind am Freitag auf der Rax in Bergnot geraten und haben einen Hubschraubereinsatz ausgelöst. Die zwei Männer und eine Frau waren trotz Warnung eines Hüttenwirts zum Alpenvereinssteig aufgebrochen und konnten dort ihren Weg aufgrund der winterlichen Verhältnisse nicht mehr fortsetzen, berichtete die Bergrettung am Samstag in einer Aussendung.