NÖ: Dieb versteckte sich nach Autounfall in Erdloch

Zwei Männer flogen nach einem Autounfall im Bezirk Gänserndorf als mutmaßliche Diebe auf. Während der Beifahrer geständig war, versteckte sich der Pkw-Lenker in einem Erdloch.

Diebes-Duo flog nach Autounfall im Weinviertel auf

Der Pkw des Duos war gegen 8.30 Uhr nahe der österreichisch-slowakischen Grenze in Waltersdorf an der March, einem Teil von Drösing (Bezirk Gänserndorf), gegen eine Straßenlaterne und in Folge gegen ein geparktes Auto geprallt. Der 22-jährige Beifahrer gab an, dass sein Bekannter am Steuer eingeschlafen sein dürfte. Der Lenker habe die Polizei verständigen wollen und sei weggegangen.