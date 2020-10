NÖ: Alkolenker geriet mit Auto auf Bahngleise

Am Dienstag ist ein Alkolenker mit einem Pkw auf die Bahngleise geraten. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Auf Bahngleisen hat am späten Dienstagabend die Alkofahrt eines 44-jährigen in Grünbach am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) geendet. Der Mann war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mir mehr als zwei Promille unterwegs. Ein ÖBB-Triebwagen wurde rechtzeitig gestoppt.