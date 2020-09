NÖ: Abgängiges Kleinkind schlafend in Bachbett gefunden

Am Freitag wurde ein abgängiges Kleinkind in einem Bachbett in Niederösterreich gefunden. Es war dort im Sitzen eingeschlafen.

Ein abgängiges, 20 Monate altes Mädchen ist am Freitagabend in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gefunden worden. Ein Polizeihund entdeckte das Kleinkind im Sitzen schlafend und durchnässt in einem etwa einen Kilometer vom Elternhaus entfernten Bachbett, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag mit.

Die Suchaktion dauerte laut Exekutive rund eineinhalb Stunden. Es kamen neben Polizeihunden auch die Feuerwehr, Polizisten und ein Hubschrauber zum Einsatz.