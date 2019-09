NÖ: Abbruchhaus stürzte zum Teil von selbst ein

Ein Teil eines Hauses, das derzeit in St. Pölten abgerissen wird, stürzte am Montag aus ungeklärter Ursache selbstständig zusammen.

Zu Beginn der Abbrucharbeiten eines Hauses an der Ecke Wiener Straße - Rennbahnstraße in St. Pölten ist es nach Rathausangaben am Montagabend zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Teil des Objektes sei aus ungeklärter Ursache selbstständig zusammengestürzt. Verletzt wurde niemand.

Haus bei Abbrucharbeiten zum Teil selbst zusammengestürzt

Straßensperren errichtet

Beim Abbruch der Gebäudeteile am Kardinal-Franz-König-Platz wird auch die Wiener Straße sicherheitshalber gesperrt werden müssen, teilte das Rathaus zudem mit. Es sei geplant, diese Arbeiten in den Nachtstunden bzw. am Wochenende durchzuführen, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten.