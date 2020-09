NÖ: 59-Jähriger bei Zweiradkollision schwer verletzt

Am Mittwoch wurde ein 59-Jähriger bei einer Zweiradkollision in Niederösterreich schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einer Zweiradkollision in Zwettl in Niederösterreich ist am Mittwochnachmittag ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt schwer verletzt worden. Der Oberösterreicher, der ein Motorrad gelenkt hatte, wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht wie zwei einheimische Jugendliche (15 und 14), die mit einem Moped unterwegs waren, berichtete die Polizei.