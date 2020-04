NÖ: 44-Jähriger aus Traktor geschleudert und getötet

Am Samstag kam es in Niederösterreich zu einem Traktorunfall. Ein 44-Jähriger wurde dabei getötet.

Ein 44-Jähriger ist am Samstagvormittag in Rohr im Gebirge im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt mit seinem Traktor in steilem Gelände abgerutscht. Er wurde aus der Kabine geschleudert und getötet. Ein Notarzt konnte nichts mehr für den Verunfallten tun und nur noch den Tod feststellen.