NÖ: 30-Jähriger kam bei Unfall im Freibad ums Leben

Im Freibad in Bruck a.d. Leitha hat sich am Mittwochnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 30-jähriger Einheimischer kam ums Leben, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Der Mann habe getaucht und sei danach nicht mehr an die Wasseroberfläche gekommen.