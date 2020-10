NÖ: 24-Jähriger geriet mit Erntemaschine in Stromleitung

Bei Erntearbeiten touchierte die Maschiene eines 24-jährigen Niederösterreichers am Freitag eine Stromleitung. Der Mann erhielt einen Stromschlag und wurde verletzt ins AKH Wien geflogen.

Ein 24-Jähriger hat Freitagfrüh mit dem Entladeband einer selbstfahrenden Rübenerntemaschine in Mannsdorf an der Donau (Bezirk Gänserndorf) eine Stromleitung gestreift. Der Lenker verließ laut Landespolizeidirektion Niederösterreich das Gerät nach dem elektrischen Schlag und geriet in den Stromkreis. Der Niederösterreicher wurde zu Boden geschleudert und von zwei Männern aus dem Gefahrenbereich gerettet. Er wurde per Notarzthubschrauber ins AKH Wien geflogen.