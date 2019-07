NÖ: 15-jährige Mofalenkerin von Autobus überrollt

Dienstagnachmittag kollidierte eine 15-jährige Mofalenkerin mit einem Autobus. Die Mofalenkerin kam dabei zu Sturz und wurde von dem Autobus überrollt.

Eine 15-jährige Lenkerin ist am Dienstagnachmittag bei Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) mit ihrem Mofa in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Autobus kollidiert. Die Jugendliche kam daraufhin zu Sturz und wurde im Beinbereich vom linken hinteren Zwillingsreifen des Schwerfahrzeuges überrollt, berichtete die Polizei am Mittwoch.