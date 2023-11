NÖ: Wohnhaus und Lagerhalle wurden Raub der Flammen

Ein Brand hat in der Nacht auf Montag in Altenmarkt a. d. Triesting im Bezirk Baden auf einem Bauernhof gewütet. Ein altes Wohnhaus sowie eine Lagerhalle samt Werkstatt wurden dabei zerstört.

Großbrand in NÖ zerstörte Wohnhaus und Lagerhalle

Das Feuer in der Altenmarkter Katastralgemeinde Klein-Mariazell war am Sonntag gegen 21.45 Uhr ausgebrochen. Hunde des Landwirts hatten angeschlagen, bei einer Nachschau wurde der Brand dann entdeckt. Beim Eintreffen der Helfer an Ort und Stelle stand bereits ein Strohlager samt Geräten in Vollbrand, auch das alte Wohngebäude hatten die Flammen schon erfasst.