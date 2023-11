NÖ: Prozess um mutmaßlichen Verstoß gegen Kriegsmaterialgesetz startet am 16.11.

Blackwater-Gründer Erik Prince und die vier weiteren Angeklagten werden sich beim am Donnerstag, 16 November am Landesgericht Wiener Neustadt beginnenden Prozess um einen mutmaßlichen Verstoß gegen das Kriegsmaterialgesetz nicht schuldig bekennen.

Kern des Vorwurfs

Kern des Vorwurfes ist, dass zwei zivile Agrarflugzeuge der Marke "Ayres Thrush" zu militärischen Maschinen adaptiert und ohne die dann erforderliche Bewilligung nach dem Kriegsmaterialgesetz ins Ausland gebracht worden sein sollen. Eingebaut wurden laut Strafantrag durch Mitarbeiter der Airborne Technologies GmbH mit Sitz in Wiener Neustadt u. a. Panzerungen im Bereich des Triebwerks und des Cockpits, Zusatztanks im Einbauraum der Sprühmitteltanks sowie eine Spezialkamera. Weiters seien vier zusätzliche Aufhängungen an den Tragflächen angebracht worden. Zudem seien die Treibstofftanks mit Aluminium ausgefüllt worden - zur Hintanhaltung der Explosionsgefahr. Eine der beiden Maschinen sei im November 2014 zunächst nach Malta ausgeführt und mit Zwischenlandungen spätestens im Dezember 2014 in den Südsudan gebracht worden. Das zweite Flugzeug ging im Juni 2015 direkt nach Bulgarien.

"Keine Kriegsluftfahrzeuge"

"Das Flugzeug, welches im Jahr 2014 nach Afrika überstellt worden ist, wurde wenige Tage vor dem Abflug ohne Beanstandungen von Beamten der österreichischen Zollbehörde begutachtet", heißt es weiter. "Das Flugzeug, welches im Jahr 2015 nach Bulgarien überstellt worden ist, wurde nach der Ankunft in Bulgarien ebenfalls nach eingehender Inspektion ohne Beanstandungen in das zivile Luftfahrtregister Bulgariens aufgenommen. Die Modifikationen an den Flugzeugen standen sohin nachweislich einer Registrierung in einem zivilen Luftfahrtregister eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union nicht entgegen." Die Überstellung der beiden Maschinen sei vollkommen transparent, unter Einhaltung der geltenden Ausfuhrbestimmungen und unter Beiziehung namhafter Experten auf dem Gebiet der Exportkontrolle erfolgt.