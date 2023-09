NÖ: Landesweiter "Dirndlgwandsonntag" am 10. September

In Niederösterreich lädt die Volkskultur am 10. September beim "Aufdirndln" zum landesweiten Tragen von Dirndl und Tracht ein.

Das ORF Radio Niederösterreich strahlt zum landesweiten "Dirndlgwandsonntag" am 10. September in Niederösterreich einen Frühschoppen aus Waidhofen an der Thaya im Rahmen von "wieder aufhOHRchen" aus.